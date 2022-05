Venez découvrir l’agriculture et le curcuma à la Plaine des Grègues à la ferme de France May Lebreton Ferme de France May Lebreton Plaine des Grègues Catégorie d’évènement: Plaine des Grègues

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Ferme de France May Lebreton

Venez découvrir la culture du curcuma et des agrumes comme le tangor ! Vous pourrez également visiter un jardin créole avec des plantes aromatiques et médicinales. Lors de cette activité, vous apprendrez la transformation du curcuma sous différentes formes : de la poudre au sirop. Un atelier de dégustation aura également lieu avec une délicieuse limonade à base de sirop de curcuma. France May vous proposera également de nombreux produits dans son magasin en vente directe.

Sur réservation

Visite de l’exploitation de France May Lebreton Ferme de France May Lebreton 12 rue des Cryptomerias 97412 Plaine des Grègues Plaine des Grègues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:00:00

