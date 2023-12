Venez découvrir « la ville rêvée des enfants » à la Mairie du 19e Mairie du 19e arrondissement Paris, 3 janvier 2024 00:00, Paris.

Initiée en 2016 par la Maison de l’architecture Ile-de-France, la Ville rêvée des enfants est une action de pédagogie active destinée aux écolières et écoliers de 3 à 10 ans. Ce projet encourage la curiosité des enfants et leur plaisir d’apprendre à observer et à décrypter l’environnement architectural et urbain dans lequel ils évoluent.

Durant plusieurs semaines, 3 900 élèves du 19e arrondissement de Paris et de la Ville d’Ivry-sur-Seine, accompagnés de leurs enseignantes, enseignants, et des architectes de la Maison de l’architecture Ile-de-France, ont donné vie à une maquette géante de 70M2 en liège qui sera exposée à la Mairie du 19e.

Date : du 3 au 8 janvier 2024

Horaires :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 – 17h

Jeudi : 8h30 – 19h30

Samedi : 8h30 – 12h30

Lieu : Mairie du 19e arrondissement – 5/7 Place Armand Carrel 75019 Paris – Salle des fêtes

Tous publics

Gratuit – sans réservation

