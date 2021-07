Venez découvrir la tour Jean sans Peur, une tour médiévale insolite au coeur de Paris Tour Jean-sans-Peur, 18 septembre 2021, Paris.

Venez découvrir la tour Jean sans Peur, une tour médiévale insolite au coeur de Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour Jean-sans-Peur

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter la tour Jean sans Peur, dernier vestige intact du grand palais des ducs de Bourgogne, située à deux pas des Halles, au coeur de Paris (20 rue Etienne Marcel 75002 Paris). Construite à la fin du Moyen Âge, la tour Jean sans Peur se visite entièremement et comprend notamment un splendide escalier princier terminé par une voûte sculptée végétale unique en France. La visite (en accès limité en raison du contexte) permet d’accéder aux cinq niveaux de la tour, tous aménagés avec un parcours présentant l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne au Moyen Âge. Le billet d’entrée pour les JEP permet également d’accéder aux deux nouvelles expositions : La Jeunesse au Moyen Âge / Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle. Accès limité à 1h / Accès limité à 30 personnes en même temps Visite libre des lieux Exposition Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle accessible au public souffrant d’un handicap moteur Expositions Jeunesse au Moyen Âge / Gamins et poupardes / Tour Jean sans Peur accessibles aux publics souffrant d’un handicap auditif Infos : [www.tourjeansanspeur.com](http://www.tourjeansanspeur.com) et par tel : 0140262028

Tarif unique spécial JEP : 2€ par personne (gratuité : enfants jusqu’à 6 ans inclus, pers. handicapées) – Sans réservation – Accès limité à 30 personnes en même temps dans la tour

Visite découverte de la tour Jean sans Peur et de ses deux nouvelles expositions temporaires sur la Jeunesse au Moyen Âge et au XIXe siècle à Paris

Tour Jean-sans-Peur 20 rue Étienne-Marcel 75002 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00