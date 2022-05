Venez découvrir la nature sur notre sentier pédagogique ! Saint-André-en-Vivarais Saint-André-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Venez découvrir la nature sur notre sentier pédagogique ! Saint-André-en-Vivarais, 7 mai 2022

2022-05-07 11:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Saint-André-en-Vivarais Ardêche EUR 5
Venez partager un moment d'échange et de découverte en famille sur le monde des abeilles, les mystérieux lichens, les champignons, la faune et la flore locale.

