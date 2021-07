Auvers-sur-Oise Maison-atelier de Daubigny Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Venez découvrir la Maison-Atelier de Daubigny, premier foyer artistique d’Auvers-sur-Oise Maison-atelier de Daubigny Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Maison-Atelier de Daubigny a aussi obtenu le label « Maison des Illustres » en novembre 2014. Venez découvrir ce lieu encore tout en fraîcheur, où jadis régna la bonne humeur lorsque Charles-François Daubigny y recevait ses amis et élèves, Corot, Daumier, Oudinot, Geoffroy-Dechaume, Léonide Bourges … Ils y ont passé de nombreux jours de temps maussades à décorer la maison et son atelier. Résultat, ce ne sont pas moins de 200 m² de peintures qui recouvrent les murs de cette demeure, simple, mais qui ne laisse pas indifférents les amateurs d’art. Cette Maison-Atelier a été le premier foyer artistique d’Auvers-sur-Oise. Au dire de ses visiteurs, c’est le lieu artistique le plus authentique d’ Auvers-sur-Oise . [www.atelier-daubigny.com](http://www.atelier-daubigny.com)

Droit d’entrée 4€ au lieu de 6€, gratuit pour les moins de 18 ans

