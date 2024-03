Venez découvrir la ferme bio des Hautes Broudières et son marché paysan TOUROUVRE Tourouvre au Perche, samedi 23 mars 2024.

Venez découvrir la ferme bio des Hautes Broudières et son marché paysan TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

La ferme bio des Hautes Broudières à Mézières sur Tourouvre, vous propose un marché de producteurs locaux (marché paysan), présentation et visite de la ferme, et de « Terre de lien » (Terre de Liens est un mouvement citoyen, reconnu d’utilité publique, qui œuvre pour préserver les terres agricoles, faciliter l’accès des paysans à la terre… ), un débat sur les circuits de distribution et la souveraineté alimentaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

TOUROUVRE Les Hautes Broudières

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie l.crevel@terredeliens.org

