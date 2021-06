Laon EARL d'Allemagne Aisne, Laon Venez découvrir la culture du pois chez Monsieur Fontaine EARL d’Allemagne Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Venez découvrir la culture du pois chez Monsieur Fontaine EARL d’Allemagne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Laon. Venez découvrir la culture du pois chez Monsieur Fontaine

EARL d’Allemagne, le samedi 19 juin à 10:00 Sur réservation (lien à venir)

Visite guidée de l’exploitation EARL d’Allemagne D967 face à l’aéroclub de Laon 02000 Laon Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Étiquettes évènement : Autres Lieu EARL d'Allemagne Adresse D967 face à l'aéroclub de Laon 02000 Laon Ville Laon lieuville EARL d'Allemagne Laon