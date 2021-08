Fismes Musée France 40 Véhicules Fismes, Marne Venez découvrir la campagne de France de 1940 ! Musée France 40 Véhicules Fismes Catégories d’évènement: Fismes

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Musée France 40 Véhicules Découvrez le musée France 40 Véhicules, créé à l’initiative d’un passionné, qui rassemble des véhicules et des milliers d’objets datant de la Première et Seconde Guerre mondiale. Musée France 40 Véhicules 7 rue de la Sucrerie, 51170 Fismes Fismes Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

