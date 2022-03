Venez découvrir la 15ème édition de “Sculptures en jardins” ! Jardin d’émotions, 4 juin 2022, Épinac.

Seront présents les plasticiens : * **Daniel Lafouge**, sculpteur-plasticien, présente des sculptures récentes telle une installation sculpturale reflétant la flore face au changement climatique ainsi que d’autres œuvres de la série « Dimension silencieuse ». * **Ludo Technologism**, artiste plasticien, fondateur du Technologisme en 2001 expression du néologisme consumériste de la Société Informatique et « Multimédia », assemble et recycle les matières électroniques sous forme de décors symboliques. Force est dans l’Esprit, chaos des matières vers l’anti-matière, Électronique et TECHNOLOGISME comme dérision et rejet de l’Hyper Consommation… * **Trotar,** artiste plasticien, dénonce par ses œuvres, la société de surconsommation et concentre principalement sa vision sur le PLASTIQUE (sous des dehors positifs – modernité, félicité d’usage et maniabilité de la matière -, concentre les effets négatifs de notre mode de vie : composé de pétrole – énergie rare, non renouvelable et polluante-, création d’une consommation de masse mondialisée et pollution planétaire, symbole de la continuité d’une société de l’immédiat et de l’inutile. **À noter :** Leurs œuvres sont visibles aussi dans le jardin contigu de Marie-Claude Fournier, 1 impasse de la Chapelle, Dinay 71360 Epinac.

Jardin d’émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Épinac Saône-et-Loire



