Venez découvrir Jaydena dans ce lieu magique et secret Rens Lipsius Studio, 22 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Dans le cadre du Programme sans Programme Jaydena Belles créatures de la nuit ( Beautiful Creatures of the Night ) Le premier disque de ce jeune musicien mexicain, américain de la fantasy pop.

JAYDENA « Beautiful Creatures of the Night »_est le premier album de l’individu parisien multiforme et coloré JAYDENA. Ce disque concept est l’histoire d’un voyage plein de rêves, de couleurs et de sentiments. Commençant par une mort et un nouveau départ, l’histoire évolue autour de sa découverte de soi, de l’éveil sexuel, des chagrins, de la mode et de la croissance intérieure. C’est un message puissant et plein d’amour ; un message puissant que JAYDENA espère délivrer à travers chaque touche et note chatoyantes. Avec de magnifiques mixages auto-échantillonnés et de merveilleux sons de cordes, ce disque est la clé de la guérison intérieure, une thérapie déguisée en forme d’art du tout début jusqu’au tout dernier cri. Une belle et honnête histoire qu’elle souhaite partager avec le monde. Des mixtapes électro aux chansons de danse en passant par les ballades, ce disque a tout pour plaire. Une SUPERNOVA se produit et par conséquent elle crée quelque chose : un humain, une âme, un animal, le monde, l’amour. C’est une grande MÉTAMORPHOSE de part en part. C’est l’histoire de comment JAYDENA est devenu un papillon et a appris à voler.

Remerciements à Bobby Ririassa ( Amsterdam , NL) pour ses conseils artistiques sur la pop culture

Concerts -> Pop / Variété

Rens Lipsius Studio 159 Quai De Valmy Paris 75010

7 : Château-Landon (258m) 7, 7bis : Louis Blanc (298m)



Contact :Rens Lipsius Studio/Ideal Artist House no.2 0153260344 info@renslipsius.com 0153260344 info@renslipsius.com

Concerts -> Pop / Variété Solidaire;Insolite;Ados;Musique

Date complète :

2021-10-22T19:30:00+02:00_2021-10-22T21:00:00+02:00

Jaydena