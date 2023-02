Venez découvrir et défier les champions Kayané et Ibrahim Konaté Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 12 avril 2023, Paris.

Le mercredi 12 avril 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Deux grandes figures du sport et du esport viennent raconter leur parcours et leurs engagements dans leurs spécialités : la boxe pour Ibrahim Konaté et les jeux vidéos de combats pour Kayané.

Une soirée en deux temps pour découvrir et défier les champions Kayané et Ibrahim Konaté : un moment d’échanges et de rencontres suivi d’un temps de battle jeux vidéos sur SoulCalibur VI avec Kayané et d’une démonstration de boxe avec Ibrahim Konaté.

Marie-Laure ‘KAYANE’ Norindr a 31 ans, elle est joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat et animatrice TV sur la chaîne de jeux vidéo Game One. Elle participe à des tournois de jeux de combat depuis l’âge de 9 ans, et voyage à travers le monde pour jouer et compter parmi les meilleurs joueurs du monde. Avec 67 podiums à son actif inscrits dans le Guinness World Record, elle détient le record féminin du nombre de podiums dans des tournois mixtes de jeux de combat.

En marge de ces activités, elle a fondé sa propre société et crée des contenus et événements autour du jeu vidéo sur ses réseaux sociaux et sur ses chaînes Youtube et Twitch. Enfin, elle pratique assidûment la boxe thaïlandaise et joue des thèmes de jeux vidéo au piano.

Ibrahim KONATE, boxeur professionnel et entrepreneur, est le seul combattant français titré dans 10 disciplines de sports de combats différentes dans lesquelles il comptabilise 3 titres de Champion du Monde. Il est, depuis 2019, Ambassadeur de la Fédération Internationale de Savate Boxe Française et s’investit dans le développement cette discipline en Afrique et en Amérique Latine.

En 2014, il crée son club de boxe, K TEAM, dans lequel il mêle sport et culture à travers différents projets (documentaires, théâtre, accompagnement professionnels, ateliers d’éloquence…).

Il est aussi le créateur de la marque de vêtements REALEST (pour les vrais), une marque aux valeurs auxquelles il est très attaché.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Kayané/I. Konaté Kayané et Ibrahim Konaté