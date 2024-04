Venez découvrir « Brocante et bouillon » Domaine du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, samedi 1 juin 2024.

À l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins 2024 », venez chiner et ripailler au château !

Tout le week-end, une vingtaine de brocanteurs installeront leurs étals dans le parc du château. Des exposants uniquement professionnels, qui ont pour mission de sélectionner des objets insolites, prestigieux, mais aussi d’autres accessibles à tous.

À leurs côtés, une dizaine d’exposants des métiers de bouche compléteront le casting de « Brocante et bouillon ».

Sans compter l’implication d’un restaurateur de la cité médiévale de Semur-en-Auxois qui proposera un plat unique les midis à déguster dans l’ambiance des bouillons parisiens.

Le château de Bussy-Rabutin est entouré d'un domaine de 35 hectares composé de forêts, d'allées cavalières, mais aussi d'un labyrinthe, de jeux d'eau, et d'un jardin régulier. Labellisé au titre de « Jardin remarquable », le magnifique jardin régulier a été restauré en 1990. Il comporte des pièces d'eau, des cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées en étoile. La terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers, de pivoines arbustives et de fleurs vivaces. Des statues de personnages mythologiques agrémentent l'ensemble. Le parc conserve également un rucher, des glacières, un colombier et un verger.

