Dansez comme Rabbi Jacob ! Ilan Zaoui, le chorégraphe du film, et sa compagnie Adama, vous entraîneront en musique dans les jardins devant la Cinémathèque. **Durée 30mn** **Accès libre en extérieur.**

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00

