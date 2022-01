Venez danser à la maison des Vins Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Venez danser à la maison des Vins Cadillac, 16 janvier 2022, Cadillac. Venez danser à la maison des Vins Maison des Vins D10 Route de Langon Cadillac

2022-01-16 – 2022-01-16 Maison des Vins D10 Route de Langon

Cadillac Gironde Jusqu’en avril , la Maison des Vins accueillera un thé dansant un dimanche par mois, de 14h à 19h.

Un service chauffeur privé sera également possible sur réservation.

A noter, la présence de « Taxi-Boys », c’est à dire de danseurs professionnels qui feront danser tous les volontaires ! Maison des Vins de Cadillac

Maison des Vins D10 Route de Langon Cadillac

