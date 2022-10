Venez cueillir votre safran! Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Fuveau Venez cueillir votre safran et un petit-déjeuner sur la base du safran vous sera proposé.

Un acceuil convivial en petit comité. Une matinée découverte de la safranière vous est proposée par le « Safran d’Emilie »! +33 6 85 92 10 85 La Barque 3 Chemin Des Amandiers Fuveau

