Venez compter les Anémones pulsatilles Villaines-la-Carelle Villaines-la-Carelle, samedi 13 avril 2024.

Venez compter les Anémones pulsatilles Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 13 avril, 10h00 Villaines-la-Carelle Animation gratuite, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Acquise par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire en 2001, la Réserve naturelle régionale de Tessé, labellisée en 2009, est connue pour son patrimoine naturel remarquable.

La présence sur la Réserve, de pelouses calcicoles est exceptionnelle pour la région du fait du caractère rare et sensible de cet habitat. S’y rencontrent diverses espèces patrimoniales dont certaines sont protégées, comme l’Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris).

L’Anémone pulsatille est une plante de la famille des boutons d’or (Renonculacées). Elle se caractérise par de grandes fleurs violettes avec des étamines jaunes. Cette espèce n’est présente que sur les pelouses arides, sur sols calcaires où elle est souvent accompagnée de la Globulaire vulgaire, autre espèce protégée qui se rencontre sur la réserve.

L’Anémone fleurit de mars à juin. Chaque année, un comptage des Anémones pulsatilles a lieu dans la Réserve, dans le but de suivre l’état des populations. Aux côtés de l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, participez à ce comptage et apportez ainsi une aide précieuse à l’un des suivis scientifiques menés sur le site.

Au préalable, le Conservatoire d’espaces naturels présentera la réserve et les actions de gestion et de suivis scientifiques qu’il y mène dans l’objectif de préserver ces habitats et ces espèces rares et menacées.

Villaines-la-Carelle Villaines-la-Carelle Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « a.roux@cenpaysdelaloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243771765 »}]

Cen Pays de la Loire