Venez choisir le futur de l’espace vert à coté de la passerelle Espace Placette a coté de la Paserelle et derrier le LIDL Floirac, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T15:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Temps de présentation des différents propositions d’aménagement de l’espace vert proche de la passerelle issues des échanges avec les habitants et les usagers lors des ateliers de concertation.

Le goûter sera offert par les membres du Conseil citoyen de Floirac Dravemont

Espace Placette a coté de la Paserelle et derrier le LIDL Rue Moliere Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

PRU Participation