Venez célébrer les matrimoines et la citoyenneté féminine ChapitÔ, le Ô lieu Bègles, samedi 9 mars 2024.

Venez célébrer les matrimoines et la citoyenneté féminine À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Bègles met en avant les matrimoines et la citoyenneté féminine. Samedi 9 mars, 15h30 ChapitÔ, le Ô lieu Gratuit – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T15:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T15:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Au programme de cette journée :

À 15h30 : Atelier culinaire avec RestÔ&Cie, Marie Cury, le Bistrot solidaire de l’Estey

Des petites bouchées apéritives seront préparées pour être servies sur le temps d’inauguration.

À 17h30 : Temps de valorisation des matrimoines littéraires en partenariat avec la Librairie du Contretemps (lecture, échanges, mise en avant d’écrivaines…)

À 18h30 : Vernissage de l’exposition Art de Mass les portraits de femmes prendront vie grâce à la Cie Coup de Foudre qui proposera des interludes joués au milieu des participants.

À 19h30 – Spectacle Si j’étais Marianne pendant 24H, par la Cie Coup de Foudre avec les femmes qui ont réalisé le dictionnaire non-amoureux.

Gratuit sur réservation

Renseignement à ChapitÔ au 05 56 49 95 95 ou chapito@mairie-begles.fr

ChapitÔ, le Ô lieu 19 avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.95.95 »}, {« type »: « email », « value »: « chapito@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « mailto:chapito@mairie-begles.fr »}] Chapitô est un espace dédié à la culture et au partage, ouvert à tous, situé en plein cœur du quartier Terres Neuves de Bègles. Ce lieu atypique invite chacun au gré de ses envies à prendre un café, manger, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer ses compétences et faire des rencontres. Le lieu accueille une programmation artistique et culturelle variée ainsi qu’une compagnie de cirque en résidence.

Droits femmes

Art de Mass