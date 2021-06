Lille Musée de l'hospice comtesse Lille, Nord Venez célébrer la réouverture des musées lors d’un parcours chanté avec les chorales lilloises ! Musée de l’hospice comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Musée de l'hospice comtesse, 3 juillet 2021, Lille.

Musée de l’hospice comtesse, le samedi 3 juillet à 19:00

A l’occasion de la nuit européenne des musées, participez aux répétitions publiques des chorales dans les salles spectaculaires des trois musées de la ville. > Au musée de l’Hospice Comtesse de 19h à 20h30 avec la chorale Esquermes Together > Au musée d’Histoire Naturelle de 20h à 21h30 avec la Grande barrière de chorale > Au Palais des Beaux-Arts de 21h à 22h30 avec la chorale Give me fives Mise en scène par Elodie Segui de la compagnie l’Organisation. A l’occasion de la nuit européenne des musées, participez aux répétitions publiques des chorales dans les salles spectaculaires des trois musées de la ville. Musée de l’hospice comtesse 32 rue de la Monnaie, 59800 Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:30:00

