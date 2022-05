Venez célébrer la Culture Celtique au Festival de la Lune Rousse ! Les Halles, 11 mai 2022, Questembert.

Venez célébrer la Culture Celtique au Festival de la Lune Rousse !

du mercredi 11 mai au samedi 14 mai à Les Halles

**• Mercredi 11 mai** → Irish Session : à 17h en Terrasse du Bar Le Vincennes – Gratuit → Conférence : « L’interceltisme en Bretagne » avec Erwan Chartier-Le Floch, à 20h au Centre Alan Meur – Gratuit **• Jeudi 12 mai** → Projection film-documentaire : « Yann-Fañch Kemener, passer en chantant » en présence du réalisateur Ronan Hirrien, à 20h30 à l’Iris Cinéma (infos sur le site du cinéma) **• Vendredi 13 mai** → Concerts : Duo Menguy Bérenger & Ronan Le Bars Group, à 20h à l’Asphodèle – Buvette sur place (Gratuit pour les moins de 10 ans, 9 euros pour les 10-18 ans, 12 euros pour les plus de 18 ans) **• Samedi 14 mai** → Conférence Musicale sur la statuette à la lyre exposée à la médiathèque avec Julian Ceva Cuviliez de l’Atelier Skald, à 10h à la médiathèque – Gratuit → Exposants Luthiers : Présentation du savoir-faire et des artisans luthiers, à 14h30 sous les Halles – Gratuit → Concerts sous les Halles : Calum Stewart & NOON – 1ère partie Le Camber, à 14h sous les Halles – Gratuit → Fest-Noz : Korriganed & Fleuves, à 21h à l’Asphodèle – Buvette sur place (Gratuit pour les moins de 10 ans, 8 euros pour les plus de 10 ans) **[ Offres préférentielles ]** Soirées du 13 et 14 mai à 15 euros. Vous pouvez dès à présent acheter vos billets en ligne : [[https://www.oandb.fr/…/festival-de-la-lune-rousse-2022](https://www.oandb.fr/…/festival-de-la-lune-rousse-2022)](https://www.oandb.fr/…/festival-de-la-lune-rousse-2022) **• Du 19 avril au 20 mai** → Exposition « La Statuette à la Lyre » Découverte à Paule (Côtes d’Armor) et prêtée par le Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne). Fac-similé d’une statuette datant de l’âge de fer (époque gauloise) représentant un barde et sa lyre. (Visible à la médiathèque aux heures d’ouverture)

Au programme : concert, Fest Noz, conférences, expos, cinéma

Les Halles Questembert Questembert Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T23:59:00;2022-05-12T00:00:00 2022-05-12T23:58:00;2022-05-13T00:00:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T23:59:00