Musée du fort de la Pompelle, le vendredi 3 juin à 09:30

Venez butiner au musée ! Découverte du patrimoine naturel du Fort de la Pompelle Haut-lieu de la défense de Reims pendant la Première Guerre mondiale, le fort de la Pompelle et ses espaces naturels ont été profondément marqués par les combats et les bombardements. Aujourd’hui, le site témoigne encore de ce douloureux passé mais une nouvelle biodiversité s’y est installée et doit être préservée. L’ambassadeur du patrimoine naturel du Fort de la Pompelle fera découvrir aux enfants ces bouleversements intervenus pendant la Grande Guerre et cette nouvelle biodiversité par une promenade interactive. L’habitat des abeilles Avec l’arrivée du printemps, trois ruches ont pris place à proximité du fort. Nichée dans le paysage, un apiculteur expliquera aux enfants la composition d’une ruche, la récolte du miel et le rôle des abeilles notamment dans la biodiversité. Mais qui sont les abeilles ? Qu’est-ce qu’une abeille ? Comment vit-elle ? Que mange-t-elle ? Qui est la reine ? Quelles sont les différences avec une guêpe ? Qu’est-ce qu’un apiculteur ? Une série de films d’animation très ludique produit par le Muséum d’histoire naturelle du Havre répondra à toutes ces questions.

Sur réservation au 03 26 35 36 61

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00

