Venez butiner au musée ! Musée du fort de la Pompelle, 4 juin 2022, Puisieulx.

Venez butiner au musée !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée du fort de la Pompelle

Mais qui sont les abeilles? Qu’est-ce qu’une abeille? Comment vit-elle? Que mange-t-elle? Qui est la reine? Quelles sont les différences avec une guêpe ? Qu’est-ce qu’un apiculteur? Une série de films d’animation très ludiques produits par le Muséum d’histoire naturelle du Havre répondront à toutes ces questions. L’habitat des abeilles. Avec l’arrivée du printemps, trois ruches ont pris place à proximité du fort. Un apiculteur vous expliquera la composition d’une ruche, la récolte du miel et le rôle des abeilles notamment dans la biodiversité. Par André-Pierre Delbock, apiculteur. Alerte verte au Fort de la Pompelle. Depuis plusieurs jours, les animaux résidant au Fort de la Pompelle ont un comportement inhabituel et étrange. Certaines plantes deviennent malades et commencent à mourir. Vous décidez de mener l’enquête. Parviendrez-vous à percer le mystère de ces inquiétants phénomènes? Réussirez-vous à préserver le site naturel du Fort de la Pompelle de cette catastrophe? Redécouvrez le patrimoine naturel du Fort de la Pompelle, profondément marqué par la Première Guerre mondiale, et sa biodiversité à travers un jeu de piste inédit sur smartphone! Ateliers créatifs autour des abeilles. Abeilles et fleurs en origami. Sous une tente transformée en ruche éphémère, réalisez des pliages en forme d’abeilles et de fleurs. Petite ruche lumineuse. Retrouvez les lanternes et bougies, exposées dans le musée, grâce à un livret/ jeux sur les débuts de l’électricité. En atelier, à vous de créer un photophore au décor nid d’abeille. Nectar de fleurs. Identifiez, grâce à un petit carnet d’observation, la flore présente sur le site. Au milieu de la nature, réalisez une couronne de fleurs (uniquement le dimanche après-midi). Par l’équipe de médiation des musées historiques.

Gratuit

Des ateliers créatifs autour des abeilles et des visites sur la biodiversité invitent petits et grands à découvrir le patrimoine naturel du fort de la Pompelle.

Musée du fort de la Pompelle RD 944 route de Châlons-en-Champagne – Reims-Puisieulx Puisieulx Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00