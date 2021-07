Venez buller ! à l’Abbaye de Graville Le Havre, 4 août 2021-4 août 2021, Le Havre.

Venez buller ! à l’Abbaye de Graville 2021-08-04 14:00:00 – 2021-08-04 14:30:00

Le Havre Seine-Maritime

Venez buller !

Besoin de légèreté ? Venez prendre l’air et vous ressourcer dans un cadre dépaysant, dominant Le Havre et l’estuaire de la Seine. Une animation sur le thème poétique et léger des bulles géantes est proposée à tous, dans les jardins de l’abbaye, sur le temps du déjeuner. Venez avec votre pique-nique ! Et prolongez pourquoi pas cette journée festive par la découverte, en famille, de l’Abbaye de Graville à 15h30.

Animation en partenariat avec les Abbayes de Normandie, dans le cadre du projet « Souffler en beauté ».

Mercredi 4 août de 12h30 à 13h et de 14h à 14h30 – Jardins de l’Abbaye de Graville / rue de l’abbaye.

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Renseignements au 02 35 42 27 90 / 02 35 24 51 00.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par