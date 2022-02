Venez avec votre offre d’emploi, repartez avec des profils ! SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Venez avec votre offre d'emploi, repartez avec des profils !

SQY Cub, le mardi 5 avril à 09:00



Venez avec un ou deux postes à pourvoir, et repartez avec quelques profils pertinents. Nous aborderons la recherche de profils sur CVthèque et réseaux sociaux, la prise de contact et le suivi. Apprendre en faisant, et repartir avec un résultat, quoi de mieux ? Pensez à venir avec votre ordinateur portable !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux, Consultant Relations Entreprises APEC SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T12:00:00

