Venez au « jardin des possibles » Le jardin des possibles Orgelet, samedi 1 juin 2024.

Venez au « jardin des possibles » Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 10h30 Le jardin des possibles Entrée libre | Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Pour la quatrième année consécutive, l’association Adapemont et son équipe de bénévoles jardiniers vous accueillent au « jardin des possibles » pour une journée mêlant arts et jardins !

Au programme :

– des visites du jardin ;

– des concerts ;

– des ateliers ;

– des jeux ;

– des artistes ;

– un spectacle.

Tout est à retrouver au « jardin des possibles » pour une journée conviviale et festive. Sur le thème des cinq sens, vous serez amenés à déguster, écouter, observer et toucher du bout des doigts des plantes, graines, légumes et fleurs.

Buvette et restauration sur place.

Jardin des possibles, 27 rue Faubourg de l’Orme ORGELET

Le jardin des possibles 39270 Orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 47 91 https://adapemont.fr https://www.facebook.com/adapemont Le jardin est situé à Orgelet sur un terrain appartenant au diocèse et à la commune, mis à disposition par conventions. En plus du terrain d’une surface approximative de 2 600 mètres carrés, le jardin dispose de deux garages permettant de ranger cagettes, graines, petits outils, documentation et de lieu de vie. Il dispose aussi d’un appentis servant de poulailler et de cabane à outils. D’accès facile au Faubourg de l’Orme, 39270 Orgelet | Un parking est disponible à proximité.

© Adapemont