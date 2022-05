Venez au “Goutez Fermier” à la Ferme Moulié

Venez au “Goutez Fermier” à la Ferme Moulié, 1 juillet 2022, . Venez au “Goutez Fermier” à la Ferme Moulié

2022-07-01 – 2022-08-31 EUR 5 15 Cet été, tous les après midis, venez au “Goutez Fermier”

Nous vous proposons des gouters composés de produits fermiers salés ou sucrés. Au menu rillettes, magrets séchés, terrines de foie gras, milkshaques, glaces fermières au lait de vache, mousses au chocolat fermières… Cet été, tous les après midis, venez au “Goutez Fermier”

