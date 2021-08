Langon Église Saint-Gervais Gironde, Langon Venez au concert trompette et orgue ! Église Saint-Gervais Langon Catégories d’évènement: Gironde

Église Saint-Gervais, le dimanche 19 septembre à 17:00 Gratuit.

Michel Dieu, organiste, et Pierre Barusseau, trompettiste, proposent un concert autour des œuvres de Bach, Vivaldi, Corelli, Haendel, Fauré. Vidéo-projection simultanée. Église Saint-Gervais 2, rue Saint-Gervais 33210 Langon Langon Gironde

