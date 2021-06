Venez assister au programme riche et varié proposé par les Archives Archives Bordeaux Métropole, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux.

Venez assister au programme riche et varié proposé par les Archives

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives Bordeaux Métropole

### Au gré des expositions, visites, projections et atelier jeune public, découvrez les Archives Bordeaux Métropole à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. **Dans les coulisses des Archives Bordeaux Métropole** _•_ Visite commentée découverte des fonds conservés et du bâtiment Samedi 18 et dimanche 19 septembre Durée : 1h. Départ toutes les 30 minutes à partir de 14h jusqu’à 18h30. ________________________ **Expositions** _• « Bordeaux-les-Bains. Les bienfaits de l’eau. XVIIIe – XXe siècles »_ Des bains flottants aux bains-douches, des établissements d’hydrothérapie à la natation en piscine, une sélection d’archives retrace l’histoire méconnue des usages de l’eau en dialogue avec les œuvres poétiques créées par l’artiste Laurent Valera. _• « Ressources et patrimoine : le phare de Cordouan »_ Alors que le phare de Cordouan est candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Archives de Bordeaux Métropole proposent de revenir aux sources historiques de ce monument emblématique de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde et indispensable vigile du Port de la Lune. _•_ Visites libres Samedi 18 et dimanche 19 septembre. De 14h à 19h. ________________________ **Projections / Rencontre** _•_ Documentaire _Les Bains douche en Nouvelle Aquitaine_ Rencontre avec Philippe Jamet, réalisateur et Jean-Cyril Lopez, commissaire de l’exposition Suivie par la diffusion du film. Samedi 18 septembre. À 16h. ________________________ **En continu** _•_ La maquette de l’îlot Saint-Christoly à Bordeaux Diffusion du reportage retraçant le processus de sa restauration [ABM, Bordeaux 1262 W 6] _• La Bastide_, extrait des « Chroniques de la vie bordelaise », Marcel De Hubsch, Atlantic Film, 1953 [ABM, Bordeaux 1038 W 055] Samedi 18 et dimanche 19 septembre. De 14h à 19h. ________________________ **Atelier jeune public pour les 6 – 12 ans** _•_ « Voyage dans le temps à la Bastide » Dimanche 19 septembre. 2 séances, 15h et 16h. Jauge limitée.

Gratuit. Voir précisions du programme dans la description.

Au gré des expositions, visites, projections et atelier jeune public, découvrez les Archives Bordeaux Métropole à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, 33100 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00