Venez assister à l’évènement « Gagner l’égalité, c’est sportif ! » Hôtel de Ville Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 13h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Une demi-journée est prévue le 7 mars 2024 dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Dans le cadre du 8 mars 2024,

journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Anne HIDALGO, Maire

de Paris, et Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’égalité

femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire, ont le plaisir de

vous convier à une demi-journée sur le thème : « Gagner l’égalité, c’est

sportif ! » avec un forum associatif, des conférences et des

performances artistiques.

Découvrez l’intégralité du programme ici

Important

L’accès à l’évènement est gratuit mais l’inscription reste obligatoire. Pour ça, il suffit d’envoyer un mail à cette adresse : ddct-seii-inscriptions@paris.fr

Hôtel de Ville 3 rue Lobau 75004

Contact :

Ville de Paris « Gagner l’égalité, c’est sportif !