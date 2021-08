La Force Temple de la Fondation John Bost Dordogne, La Force Venez assister à la répétition des musiciens Temple de la Fondation John Bost La Force Catégories d’évènement: Dordogne

La Force

Venez assister à la répétition des musiciens Temple de la Fondation John Bost, 18 septembre 2021, La Force. Venez assister à la répétition des musiciens

Temple de la Fondation John Bost, le samedi 18 septembre à 16:00

### Répétition musicale ouverte au public. Ils donneront un concert dimanche à 15h dans ce même lieu. Violon, alto, violoncelle et piano.

Gratuit.

Répétition musicale ouverte au public. Temple de la Fondation John Bost rue du pasteur Alard 24130 La Force La Force Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Force Autres Lieu Temple de la Fondation John Bost Adresse rue du pasteur Alard 24130 La Force Ville La Force lieuville Temple de la Fondation John Bost La Force