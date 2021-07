Venez assister à la présentation de deux objets liturgiques récemment restaurés Église Saint Martin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gissey-sous-Flavigny.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint Martin

Vous pourrez découvrir un **meuble d’Eglise peint**, du **XVI ème siècle**, qui a fait l’objet d’une étude d’archéodendométrique, d’une étude généalogique concernant le blason qui orne sa façade ainsi que d’une restauration du bois et de sa peinture. Un travail pédagogique de sensibilisation à destination des élèces de CM1-CM2 de l’école de Darcey a été réalisé en collaboration avec _le Pays d’Art et d’Histoire Auxois Morvan_. Ce travail sera présenté aux journées du patrimoine. Un **tableau du XVII ème siècle** représentant une **descente de croix** a fait l’objet en cette année 2021, d’une restauration de sa peinture et de son cadre. Il a bénéficié d’une action de mécennat par _le Plus Grand Musée de France._ Grâce au _Pays d’Art et d’Histoire Auxois Morvan_ une vidéo à visée de sensibilisation et à visée pédagogique facilitera la compréhension du travail de restauration de cette oeuvre religieuse de belle facture.

Gratuit. Présentation au sein de l’Eglise Saint Martin ( 100 places)

Église Saint Martin Place de la Croix, Gissey sous Flavigny Gissey-sous-Flavigny Côte-d’Or



