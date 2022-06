Venez apprendre et observer les goélands argentés Granville, 2 juillet 2022, Granville.

Venez apprendre et observer les goélands argentés

Port de granville (départ Chausey) Granville Manche

2022-07-02 09:30:00 – 2022-07-02 11:30:00

Granville

Manche

Les goélands argentés sont en diminution au niveau nationale, 30% des effectifs ont diminués en 10 ans, il diminuent dans les milieux naturels et augmentent dans les villes, sans compenser la baisse globale. Cet oiseau et considéré comme vulnérable en Normandie.

Le goéland argenté est un oiseau peu farouche et facile à observer. Vous pourrez en apprendre plus sur son fonctionnement et poser des questions à notre spécialiste du GONm(Groupe ornithologique normand) Fabrice Cochard.

Les goélands argentés sont en diminution au niveau nationale, 30% des effectifs ont diminués en 10 ans, il diminuent dans les milieux naturels et augmentent dans les villes, sans compenser la baisse globale. Cet oiseau et considéré comme vulnérable…

naomi.simeon@cpiecotentin.com +33 6 01 76 56 74

Les goélands argentés sont en diminution au niveau nationale, 30% des effectifs ont diminués en 10 ans, il diminuent dans les milieux naturels et augmentent dans les villes, sans compenser la baisse globale. Cet oiseau et considéré comme vulnérable en Normandie.

Le goéland argenté est un oiseau peu farouche et facile à observer. Vous pourrez en apprendre plus sur son fonctionnement et poser des questions à notre spécialiste du GONm(Groupe ornithologique normand) Fabrice Cochard.

Granville

dernière mise à jour : 2022-06-27 par