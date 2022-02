Venez apprécier le parfum des plantes aromatiques de Provence Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez apprécier le parfum des plantes aromatiques de Provence Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Venez apprécier le parfum des plantes aromatiques de Provence

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles Entrée libre

Grâce au Comité des Plantes à Parfum, ARomatiques et Médicinales (CPPARM), découvrez le pouvoir et les spécificités de la lavande, du lavandin et des herbes de Provence autour d’un orgue à parfum ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez apprécier le parfum des plantes aromatiques de Provence Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Venez apprécier le parfum des plantes aromatiques de Provence Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris