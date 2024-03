Venez adopter une chaise paillée de Saint-Léon Église Saint Léon Paris, lundi 1 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T18:00:00+02:00 – 2024-04-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T18:00:00+02:00 – 2024-04-01T20:00:00+02:00

Pour tenir le calendrier des travaux de la paroisse,besoin de votre aide…I

l nous faut retirer toutes les chaises de l’église… rendez-vous à toutes les bonnes volontés le Lundi de Pâques entre 18h et 21h (entrée par le coté face à la maison des œuvres). Plus nous serons nombreux…plus ça ira vite !

Les chaises en bon état et traitées sont à vendre : 5 € la chaise ! Vous téléphonez à la paroisse ou envoyez un mail secretariat@saintleon.com pour convenir d’un rendez-vous entre le 2 et le 6 avril (date des vacances scolaires). Vous approchez la voiture coté maison des œuvres. Q

uelques-unes sont neuves et peuvent être cédées à 15€ pièce.

Église Saint Léon Place du Cardinal Amette 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France