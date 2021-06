Épinal Musée de l'Image Épinal, Vosges Venez admirez l’une des plus importantes collections d’images populaires du XVIIe siècle à nos jours Musée de l’Image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Image

### À l’occasion des Journées européennes du patrimoine ainsi que la cinquième édition de la Fête des Images à Épinal, l’équipe du musée vous accueille tout le week-end, en entrée libre. Vous avez la possibilité de suivre des visites guidées des expositions et d’assister à des ateliers de démonstration… La visite du chantier de l’atelier Jean-Paul Marchal sera présentée par l’équipe du musée. Vous pouvez retrouver le programme des animations, dès la rentrée en septembre 2021 sur le site internet. [[https://museedelimage.fr](https://museedelimage.fr)](https://museedelimage.fr) [[https://www.fetedesimages.fr](https://www.fetedesimages.fr)](https://www.fetedesimages.fr)

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

