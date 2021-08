Luzy Mairie de Luzy Luzy, Nièvre Venez admirer la Tapisseries d’Aubusson Mairie de Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Luzy

Huit pièces sur le thème de la vie d’Esther sont exposées dans la Salle d’Honneur. Elles ont été classées Monuments Historiques en 1903.

Visite libre

L’Hôtel de Ville abrite des tapisseries d’Aubusson classées à l’inventaire des monuments historiques. Mairie de Luzy 2 place de la Mairie 58170 Luzy Luzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

