Venez à la rencontre de Audrey Weisseldinger

Venez à la rencontre de Audrey Weisseldinger, 11 juin 2022, . Venez à la rencontre de Audrey Weisseldinger

2022-06-11 – 2022-06-11 “Alors que chacun se construit une nouvelle vie, leur aventure passée les rattrape pour les plonger à nouveau au cœur d’une guerre des Gemmes. Peut-on fermer les yeux sur nos responsabilités et effacer les erreurs commises ?” A l’occasion de la sortie de son tout dernier roman GEMMAE II, Audrey Weisseldinger, autrice istréenne, viendra nous présenter ses personnages et la suite de leurs aventures dans ce monde fantasy. +33 4 90 19 39 32 “Alors que chacun se construit une nouvelle vie, leur aventure passée les rattrape pour les plonger à nouveau au cœur d’une guerre des Gemmes. Peut-on fermer les yeux sur nos responsabilités et effacer les erreurs commises ?” dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville