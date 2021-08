Venez à la 14e édition de l’Anglet Jazz Festival Théâtre quintaou, 17 septembre 2021, Anglet.

### L’Anglet Jazz Festival propose une série de concerts Jazz sur 4 jours où des artistes de la scène internationale, nationale et locale se produisent entre le théâtre Quintaou et Baroja à Anglet. Pour cette 14e édition, **Anglet Jazz festival** propose aux publics une nouvelle façon de voyager en invitant des grands noms du Jazz actuel, aux univers aussi variés qu’un carnet de voyages : voyage expérimental avec le duo [NGuyen Lê et Leila Martial](https://youtu.be/1wWxlwyuYdk), aérien que l’univers de la trompettiste [Airelle Besson](https://youtu.be/cq_UfBPmMv0) en complicité avec ses trois musiciens, sensuel et romantique avec [Sarah Lancmann, Giovanni Mirabassi et Olivier Bogé](https://youtu.be/zf6npCPNyWo), puissant et poétique par le talentueux pianiste israélien [Shai Maestro](https://youtu.be/4_rzymj9hRs), acoustique où l’impro est reine avec le batteur [Matthieu Chazarenc](https://youtu.be/n-hZRDtDgzg) où voyage tout en harmonie par le généreux et brillant pianiste [Pierre de Bethmann.](https://youtu.be/UPBeaIzwzdU) **Jazz sur l’herbe** clôture du festival, reste ce moment privilégié de la scène régionale de Nouvelle Aquitaine avec en invités les groupes [Pirate](https://youtu.be/vC8dbgYktKs), pour un hommage à John Scofield, [Swing Bones et Nicolas Gardel](https://youtu.be/-Tn4F19wttM), véritable machine à swing, ainsi qu’un groupe émergent, choisi lors du tremplin Action Jazz, le 10 sept. et accueilli en résidence aux Ecuries de Baroja la semaine du festival. **Dates** : **16 au 18 sept. au théâtre Quintaou, 19 sept. au parc du domaine de Baroja – Anglet** **Programmation** complète à retrouver sur [[https://angletjazzfestival.fr/](https://angletjazzfestival.fr/)](https://angletjazzfestival.fr/) **Autour du festival** : en septembre, le Jazz est à l’honneur grâce à de nombreux moments ouverts à tous : Médiation mêlant rencontre avec des artistes et découverte du Jazz (en Lycée, Collège et Ecole), Exposition « La forêt sonore » par Camille Masson-Talansier (Arcad), Concert hors les murs (chez nos partenaires), Jazz et Cinéma (Le Royal), Animations : « Aficionadoc » projection d’un film documentaire, lectures Jazzy et « L’heure du Jazz » avec Pascal Ségala (Bibliothèque d’Anglet). **Organisateur** : Arcad avec le soutien principal de la Ville d’Anglet, mais aussi du département 64, de la Région Nouvelle Aquitaine et d’Entreprises du territoire associées à l’aventure.

Concerts des jeudi, vendredi et samedi 29€/soir tarif plein, 22€/soir tarif réduit. Pass festival 65€ tarif plein, 50€ tarif réduit. Gratuit pour les – de 16 ans. Dimanche : Gratuit sur inscription.

Théâtre quintaou 1, Allée de Quintaou 64600 Anglet Anglet Hardoy Pyrénées-Atlantiques



