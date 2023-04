Portes Ouvertes Cave de Venesmes 15, Sçay, 13 mai 2023, Venesmes.

Le plus petit vignoble du Cher vous ouvre ses portes à la Cave de Sçay à Venesmes. Sur deux jours, c’est l’occasion de déguster le millésime 2022 et de découvrir le savoir faire local..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

15, Sçay

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire



The smallest vineyard of Cher opens its doors to you at the Cave de Sçay in Venesmes. Over two days, it is the opportunity to taste the 2022 vintage and to discover the local know-how.

El viñedo más pequeño del Cher le abre sus puertas en la Cave de Sçay, en Venesmes. Durante dos días, es una oportunidad para degustar la añada 2022 y descubrir el saber hacer local.

Der kleinste Weinberg des Departements Cher öffnet Ihnen seine Türen in der Cave de Sçay in Venesmes. An zwei Tagen haben Sie hier die Gelegenheit, den Jahrgang 2022 zu verkosten und das lokale Know-how zu entdecken.

