Concert par Elixir Elixir à Venesmes Venesmes, samedi 1 juin 2024.

Concert par Elixir Elixir à Venesmes Venesmes Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Hélène vous avait promis une surprise en 2024 et bien là voici ! Après avoir installés la scène, retrouvez les 5 artistes du groupe Elixir Elixir en direct de la ferme de Sçay. Ça c’est de l’originalité !

Le groupe, composé de 5 musiciens et chanteurs originaires du Loiret, vous réserve une soirée enflammée. Du rock, des nouveaux morceaux et de la bonne humeur en pleine campagne!

.

Scay

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Concert par Elixir Elixir à Venesmes Venesmes a été mis à jour le 2024-01-18 par OT LIGNIERES