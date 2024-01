Vente de viande bovine et viande de veau de lait Venesmes, jeudi 15 février 2024.

Vente de viande bovine et viande de veau de lait Venesmes Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-02-17

Favorisez les circuits courts et consommez local avec cette vente de viande à la ferme de Sçay, élevage familial depuis 70 ans à Venesmes. Profitez de cette vente pour acheter votre fromage blanc Rians et vos savons Crémeuh, produits sur place.

Goûtez à la viande bovine haute définition et veau de lait en direct de la ferme à Sçay sur la commune de Venesmes. Désormais vous pouvez passer vos commandes en ligne, un peu comme un drive et connaître instantanément les disponibilités.

.

23 Scay

Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire fermedescay@ozone.net



L’événement Vente de viande bovine et viande de veau de lait Venesmes a été mis à jour le 2024-01-12 par OT LIGNIERES