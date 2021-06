Orléans Venelle des Beaumonts Loiret, Orléans Venelles des Beaumont et Dauphin Venelle des Beaumonts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**L’Adjointe au Maire pour le secteur Ouest,** **L’ Adjoint au Maire pour la politique de circulation et de stationnement** et **La Conseillère Municipale déléguée pour le secteur Madeleine** ont le plaisir de vous convier **Mardi 8 juin 2021 à partir de 18h00** à une réunion sur site afin d’échanger avec vous sur les futurs travaux à venir rue des Beaumonts. En raison du contexte sanitaire, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au préalable auprès de la mairie de proximité Ouest – Tel : 02 38 72 56 13 / email : [mairie-ouest@ville-orleans.fr](mailto:mairie-ouest@ville-orleans.fr) Réunion publique sur rendez-vous Venelle des Beaumonts Venelle des Beaumonts 45000 Orléans Loiret

