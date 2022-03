Vends tes parents ! – Soirée repas oriental et enchères Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Vends tes parents ! – Soirée repas oriental et enchères Plouha, 2 avril 2022, Plouha. Vends tes parents ! – Soirée repas oriental et enchères Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Plouha Côtes-d’Armor Une soirée repas tajine où il sera possible d’acheter aux enchères, des prestations mises à la disposition par les parents de l’école Mona Ozouf…

Réservation indispensable jusqu’au 24 mars, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Enchères proposées pendant la soirée : balade en zodiac autour de l’archipel de Bréhat, initiation au golf, initiation à la pâtisserie, cours de guitare, repas à domicile…

Repas sur place ou à emporter.

Le menu comprend : tajine, tarte fine aux pommes et chantilly, infusion ou café ; menu végétarien identique avec tajine sans viande ; menu enfant (tajine chipo et tarte). capep-plouha@hotmail.com +33 6 85 15 80 86 Une soirée repas tajine où il sera possible d’acheter aux enchères, des prestations mises à la disposition par les parents de l’école Mona Ozouf…

Réservation indispensable jusqu’au 24 mars, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Enchères proposées pendant la soirée : balade en zodiac autour de l’archipel de Bréhat, initiation au golf, initiation à la pâtisserie, cours de guitare, repas à domicile…

Repas sur place ou à emporter.

Le menu comprend : tajine, tarte fine aux pommes et chantilly, infusion ou café ; menu végétarien identique avec tajine sans viande ; menu enfant (tajine chipo et tarte). Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-03-19 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Ville Plouha lieuville Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha Departement Côtes d'Armor

Plouha Plouha Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Vends tes parents ! – Soirée repas oriental et enchères Plouha 2022-04-02 was last modified: by Vends tes parents ! – Soirée repas oriental et enchères Plouha Plouha 2 avril 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d'Armor