Vends du vent 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques La rumeur les a classés au rayon : Punk-Guinguette…

Des compositions originales à une époque où toutes musiques vivantes étaient interdites.

C’est du Punk à l’accordéon, de la musette à la guitare et du rock au cajon ! +33 5 59 58 35 60 La rumeur les a classés au rayon : Punk-Guinguette…

Anglet Adresse Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Ville Anglet