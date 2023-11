MARCHÉ DE NOËL DE VENDRES Vendres, 17 décembre 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Le marché de Noël à Vendres aura lieu le dimanche 17 décembre à partir de 10h00 au centre du village. Au programme, de nombreux stands et des animations pour toute la famille. Ne manquez pas la parade de Noël, un moment magique où petits et grands pourront admirer les magnifiques chars et profiter de l’ambiance festive. À partir de 10h30, le père Noël fera son entrée triomphale en calèche..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



The Vendres Christmas market will take place on Sunday December 17 from 10.00 am in the village center. There will be plenty of stalls and entertainment for all the family. Don’t miss the Christmas parade, a magical moment when young and old alike can admire the magnificent floats and enjoy the festive atmosphere. From 10.30 am, Santa Claus will make his triumphant entrance in a horse-drawn carriage.

El mercado navideño de Vendres tendrá lugar el domingo 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el centro del pueblo. Habrá numerosos puestos y animaciones para toda la familia. No se pierda el desfile de Navidad, un momento mágico en el que grandes y pequeños podrán admirar las magníficas carrozas y disfrutar del ambiente festivo. A partir de las 10.30 h, Papá Noel hará su entrada triunfal en coche de caballos.

Der Weihnachtsmarkt in Vendres findet am Sonntag, den 17. Dezember ab 10.00 Uhr im Dorfzentrum statt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Stände und Animationen für die ganze Familie. Verpassen Sie nicht die Weihnachtsparade, ein magischer Moment, in dem Groß und Klein die wunderschönen Wagen bewundern und die festliche Atmosphäre genießen können. Ab 10:30 Uhr wird der Weihnachtsmann seinen triumphalen Einzug in einer Kutsche halten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT LA DOMITIENNE