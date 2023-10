HALOWEEN AU PANGAEA AVENTURE Vendres, 31 octobre 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Viens déguisé au parc et tu seras récompensé et le meilleur déguisement remportera un CADEAU..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Come to the park in costume and you’ll be rewarded with a GIFT for the best costume.

Ven disfrazado al parque y serás premiado con un REGALO al mejor disfraz.

Komm verkleidet in den Park und du wirst belohnt und die beste Verkleidung gewinnt ein GESCHENK.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT LA DOMITIENNE