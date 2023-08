FETE DES VENDANGES ET DES TRADITIONS OCCITANE Vendres, 16 septembre 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

9h – 13h : Marché Paysan

9h30 : Départ pour les vendanges à l’ancienne, déjeuner à la vigne

11h30 : Pressage du raisin

12h : Ateliers de dégustation de vins

13h : Repas Occitan (sur réservation au 04.67.32.60.50)

14h – 16h: Jeux d’enfants, Parc des animaux

16h : GRANDE PARADE avec ses 13 tableaux (Treille, pastoralisme, Gardians, Cavaliers, Chasseurs, Charrettes traditionnelles…).

2023-09-16

Vendres 34350 Hérault Occitanie



9am – 1pm: Farmers’ market

9:30 am: Departure for the old-fashioned harvest, lunch in the vineyard

11:30 am: Grape pressing

12pm: Wine-tasting workshops

1pm: Occitan meal (reservation required on 04.67.32.60.50)

2pm – 4pm: Children’s games, Animal park

4pm: GRANDE PARADE with 13 tableaux (Treille, pastoralism, Gardians, Cavaliers, Hunters, traditional carts…)

9.00 – 13.00: Mercado de agricultores

9h30: Salida para la vendimia a la antigua, almuerzo en el viñedo

11.30 h: Prensado de la uva

12h: Talleres de cata

13.00 h: Comida occitana (previa reserva en el 04.67.32.60.50)

14.00 – 16.00: Juegos infantiles, parque de animales

16h: GRAN DESFILE con 13 cuadros (Treille, pastoralismo, Gardians, Jinetes, Cazadores, carros tradicionales…)

9h – 13h: Bauernmarkt

9.30 Uhr: Aufbruch zur Weinlese nach alter Tradition, Mittagessen im Weinberg

11.30 Uhr: Pressen der Trauben

12 Uhr: Workshops zur Weinverkostung

13 Uhr: Okzitanisches Essen (mit Reservierung unter 04.67.32.60.50)

14h – 16h: Kinderspiele, Tierpark

16 Uhr: GROSSE PARADE mit 13 Bildern (Treille, Pastoralismus, Gardians, Reiter, Jäger, traditionelle Karren…)

Mise à jour le 2023-08-26 par OT LA DOMITIENNE