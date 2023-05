LES ESCALES GOURMANDES: SELECT’AIOLI ET SA 2CV, 9 août 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Faites Escale au Port du Chichoulet de Vendres-plage pour profiter des marchés nocturnes, rencontrer artisans et producteurs dans une ambiance musicale festive, sans oublier les jeux et les animations pour les plus jeunes. Animé par SELECT’AIOLI ET SA 2CV.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Make a stopover at the Port du Chichoulet in Vendres-plage to enjoy the night markets, meet craftsmen and producers in a festive musical atmosphere, not forgetting games and entertainment for the younger set. Hosted by SELECT’AIOLI ET SA 2CV

Haga escala en el Port du Chichoulet de Vendres-plage para disfrutar de los mercados nocturnos, conocer a artesanos y productores en un ambiente musical festivo, sin olvidar los juegos y animaciones para los más jóvenes. Organizado por SELECT’AIOLI ET SA 2CV

Machen Sie einen Zwischenstopp am Port du Chichoulet in Vendres-plage, um von den Nachtmärkten zu profitieren, Handwerker und Produzenten in einer festlichen musikalischen Atmosphäre zu treffen, ohne die Spiele und Animationen für die Jüngsten zu vergessen. Animiert von SELECT’AIOLI ET SA 2CV

Mise à jour le 2023-05-25 par OT LA DOMITIENNE