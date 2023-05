CHICHOUVIN: ESPÉCE DE FANFARE, 7 août 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Une soirée conviviale au port du Chichoulet à la rencontre de producteurs passionnés qui vous feront découvrir les vins des IGP coteaux d’Ensérune et coteaux de Béziers. Animé par Espèce de Fanfare..

A convivial evening at the Port du Chichoulet to meet passionate producers who will introduce you to the wines of the IGP coteaux d’Ensérune and coteaux de Béziers. Hosted by Espèce de Fanfare.

Una velada de convivencia en el Port du Chichoulet para conocer a productores apasionados que le darán a conocer los vinos de la IGP coteaux d’Ensérune y coteaux de Béziers. Organizado por Espèce de Fanfare.

Ein geselliger Abend am Hafen von Chichoulet, bei dem Sie leidenschaftlichen Produzenten begegnen, die Ihnen die Weine der IGP coteaux d’Ensérune und coteaux de Béziers näher bringen werden. Unterhalten von Espèce de Fanfare.

