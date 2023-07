FÊTE NATIONALE À VENDRES Vendres, 13 juillet 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Venez célébrer la fête nationale à Vendres et vivez un moment mémorable ! Plongez-vous dans un concert envoûtant qui vous transportera. Prenez part au traditionnel défilé aux flambeaux. Ou bien, mesurez-vous aux autres en participant au concours de pétanque en doublette. Tout cela se déroulera au cœur du village..

2023-07-13 20:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Come and celebrate Bastille Day in Vendres and experience a memorable moment! Immerse yourself in a spellbinding concert. Take part in the traditional torchlight parade. Or take part in the pétanque doubles competition. All in the heart of the village.

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en Vendres y viva una experiencia inolvidable Sumérjase en un concierto fascinante. Participe en el tradicional desfile de antorchas. O participe en la competición de dobles de petanca. Todo ello en el corazón del pueblo.

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Vendres und erleben Sie einen unvergesslichen Moment! Tauchen Sie ein in ein bezauberndes Konzert, das Sie mitreißen wird. Nehmen Sie am traditionellen Fackelumzug teil. Oder messen Sie sich mit anderen und nehmen Sie am Boule-Wettbewerb im Doppelpack teil. All dies findet im Herzen des Dorfes statt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LA DOMITIENNE